Казахстанка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Успеха спортсменка добилась в категории до 55 килограммов. В «рывке» Чиншанло в лучшей попытке подняла 90 килограммов. Первый подход в «толчке» не засчитали. Причем ее стартовый заявленный вес принес бы ей «бронзу».
Второй подход оказался успешнее - Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить. Казахстанка с суммой двоеборья 213 килограммов стала бронзовым призером!
Добавим, что параллельно проходит борьба за «золото» между китаянкой Ляо Цююнь и Хидилин Диас из Филиппин.
Напомним, это уже третья медаль в копилке сборной Казахстана на Олимпийских играх-2020.Первую «бронзу» завоевал казахстанский дзюдоист Елдос Сметов. Еще одну бронзовую медаль принес Казахстану тяжелоатлет Игорь Сон.
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