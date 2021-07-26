Казахстанка Зульфия Чиншанло стала бронзовым призером Олимпийских игр

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по тяжелой атлетике Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха спортсменка добилась в категории до 55 килограммов. В «рывке» Чиншанло в лучшей попытке подняла 90 килограммов. Первый подход в «толчке» не засчитали. Причем ее стартовый заявленный вес принес бы ей «бронзу».

Второй подход оказался успешнее - Зульфия попала на пьедестал. На третью попытку спортсменка решила не выходить. Казахстанка с суммой двоеборья 213 килограммов стала бронзовым призером!

Добавим, что параллельно проходит борьба за «золото» между китаянкой Ляо Цююнь и Хидилин Диас из Филиппин.

Напомним, это уже третья медаль в копилке сборной Казахстана на Олимпийских играх-2020.