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Казахстанка Жибек  Куламбаева прошла в четвертьфинал турнира в Сербии
23 Июня 2022 12:42

Казахстанка Жибек  Куламбаева прошла в четвертьфинал турнира в Сербии

ПРОКУПЛЕ. КАЗИНФОРМ - В сербском городе Прокупле казахстанка Жибек Куламбаева с Пратхан Тхомбаре (Индия) в парном разряде турнира серии ITF W25 на старте одержали победу над Дарьей Лодиковой (Россия)/Луизой Мейер-Хайде – 7:5, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Сеянные на этом турнире под первым номером Жибек и Диана в четвертьфинале встретятся с местными теннисистками Иваной Йорович/Деяной Раданович.

В одиночном разряде казахстанка в первом круге уступила испанке Лейре Ромеро со счетом 3:6, 1:6.

Призовой фонд турнира составляет 25 тыс. долларов.

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