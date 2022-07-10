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Казахстанка завоевала «золото» Всемирных игр-2022 по каратэ
10 Июля 2022 14:46

Казахстанка завоевала «золото» Всемирных игр-2022 по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по каратэ Софья Берульцева стала победительницей Всемирных игр-2022 в Бирмингеме (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она поднялась на первую ступень пьедестала в категории свыше 68 кг. В финале Берульцева победила Марию Торрес Гарсию из Испании.

На данный турнир приехали только сильнейшие каратист мира — всего 96 человек.


Фото: olympic.kz

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