10 Июля 2022 14:46

Казахстанка завоевала «золото» Всемирных игр-2022 по каратэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по каратэ Софья Берульцева стала победительницей Всемирных игр-2022 в Бирмингеме (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она поднялась на первую ступень пьедестала в категории свыше 68 кг. В финале Берульцева победила Марию Торрес Гарсию из Испании.

На данный турнир приехали только сильнейшие каратист мира — всего 96 человек.

Фото: olympic.kz