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Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Египте

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Октября 2022, 10:10
Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Сарвиноз Миркадирова завоевала золотую медаль международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo в Египте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастной группе 17 лет, где выступали 37 спортсменок, Сарвиноз одержала две победы в подгруппе.

Затем в основной сетке соревнований она одолела Канзи Фази, Мариям Хусейн, Роа Заки из Каира, а в финале была сильнее немки Жозефины Нейманн - 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:7).


Фото: olympic.kz


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