Казахстанка завоевала «золото» турнира по настольному теннису в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Сарвиноз Миркадирова завоевала золотую медаль международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Cairo в Египте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастной группе 17 лет, где выступали 37 спортсменок, Сарвиноз одержала две победы в подгруппе.

Затем в основной сетке соревнований она одолела Канзи Фази, Мариям Хусейн, Роа Заки из Каира, а в финале была сильнее немки Жозефины Нейманн - 3:2 (8:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:7).

Фото: olympic.kz