Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике

ТРАМЕЛАН. КАЗИНФОРМ – 25 октября в городе Трамелан (Швейцария) стартовал международный турнир по тяжелой атлетике 49th ‘Challenge 210’. Во второй соревновательный день казахстанка поднялась на первую ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представляющая Казахстан в весовой категории до 81 кг Раушан Мешитханова завоевала «золото» турнира. Спортсменка показала результат 205 кг (95+110), что позволило ей занять первое место.

Добавим, что турнир 49th «Challenge 210» является отборочным соревнованием бронзового уровня для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020 года.