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Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике

27 Октября 2019 11:40
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Казахстанка завоевала «золото» международного турнира по тяжелой атлетике

ТРАМЕЛАН. КАЗИНФОРМ – 25 октября в городе Трамелан (Швейцария) стартовал международный турнир по тяжелой атлетике 49th ‘Challenge 210’. Во второй соревновательный день казахстанка поднялась на первую ступень пьедестала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Представляющая Казахстан в весовой категории до 81 кг Раушан Мешитханова завоевала «золото» турнира. Спортсменка показала результат 205 кг (95+110), что позволило ей занять первое место.

Добавим, что турнир 49th «Challenge 210» является отборочным соревнованием бронзового уровня для завоевания лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

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Ключевые слова: Спорт,
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