17:00, 11 Март 2022 | GMT +6
Казахстанка завоевала «золото» Кубка президента азиатской федерации таеквондо
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондистки удачно стартовали на Кубке президента Азиатской федерации в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В первый день соревнований Жансель Дениз, выступающая в весовой категории до 73 килограммов и являющаяся спортсменкой ЦСК Минобороны РК, стала обладательницей золотой медали.
В финале казахстанская таеквондистка победила спортсменку из Иордании Раму Абоалроб. Бронзовые медали достались иранкам Захре Киан и Мелике Мирхоссейни.
Таким образом, Жансель смогла завоевать личную путевку на чемпионат Азии, который пройдет в Южной Корее.