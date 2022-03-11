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    17:00, 11 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «золото» Кубка президента азиатской федерации таеквондо

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские таеквондистки удачно стартовали на Кубке президента Азиатской федерации в Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В первый день соревнований Жансель Дениз, выступающая в весовой категории до 73 килограммов и являющаяся спортсменкой ЦСК Минобороны РК, стала обладательницей золотой медали.

    В финале казахстанская таеквондистка победила спортсменку из Иордании Раму Абоалроб. Бронзовые медали достались иранкам Захре Киан и Мелике Мирхоссейни.

    Таким образом, Жансель смогла завоевать личную путевку на чемпионат Азии, который пройдет в Южной Корее.


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