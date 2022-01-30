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Казахстанка завоевала «золото» гран-при по борьбе в России
30 Января 2022 15:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова стала победительницей крупного и престижного турнира Гран-при «Иван Ярыгин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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Она завоевала золотую медаль в категории до 76 килограммов. В финале Сыздыкова оказалась сильнее Ксении Дзибук из Беларуси - 15:4.
Стоит отметить, что в полуфинале она уверенно выиграла у россиянки Марии Силиной (туше).
Принимает турнир российский Красноярск.
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