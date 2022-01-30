Казахстанка завоевала «золото» гран-при по борьбе в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова стала победительницей крупного и престижного турнира Гран-при «Иван Ярыгин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Она завоевала золотую медаль в категории до 76 килограммов. В финале Сыздыкова оказалась сильнее Ксении Дзибук из Беларуси - 15:4.

Стоит отметить, что в полуфинале она уверенно выиграла у россиянки Марии Силиной (туше).

Принимает турнир российский Красноярск.