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Казахстанка завоевала «золото» гран-при по борьбе в России

30 Января 2022 15:14
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Казахстанка завоевала «золото» гран-при по борьбе в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по женской борьбе Эльмира Сыздыкова стала победительницей крупного и престижного турнира Гран-при «Иван Ярыгин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Она завоевала золотую медаль в категории до 76 килограммов. В финале Сыздыкова оказалась сильнее Ксении Дзибук из Беларуси - 15:4.

Стоит отметить, что в полуфинале она уверенно выиграла у россиянки Марии Силиной (туше).

Принимает турнир российский Красноярск.


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