18:44, 09 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанка завоевала «золото» чемпионата Азии по художественной гимнастике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Алина Адилханова стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Она стала лучшей в финале упражнений с булавами.
Второе место осталось за Тахминой Икромовой (Узбекистан). Замкнула тройку Ятин Жао (Китай).
Следом Адиля Тлекенова поднялась на третью ступень пьедестала. Она завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой. Первое место - у Жао, второе - у Икромовой.
Отметим, что ранее Алина отметилась двумя серебряными наградами. ЧА проходит в Ташкенте.