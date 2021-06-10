Казахстанка завоевала «золото» чемпионата Азии по художественной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Алина Адилханова стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала лучшей в финале упражнений с булавами.

Второе место осталось за Тахминой Икромовой (Узбекистан). Замкнула тройку Ятин Жао (Китай).

Следом Адиля Тлекенова поднялась на третью ступень пьедестала. Она завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой. Первое место - у Жао, второе - у Икромовой.

Отметим, что ранее Алина отметилась двумя серебряными наградами. ЧА проходит в Ташкенте.