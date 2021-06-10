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    18:44, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «золото» чемпионата Азии по художественной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Алина Адилханова стала чемпионкой Азии по художественной гимнастике , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Она стала лучшей в финале упражнений с булавами.

    Второе место осталось за Тахминой Икромовой (Узбекистан). Замкнула тройку Ятин Жао (Китай).

    Следом Адиля Тлекенова поднялась на третью ступень пьедестала. Она завоевала «бронзу» в упражнениях с лентой. Первое место - у Жао, второе - у Икромовой.

    Отметим, что ранее Алина отметилась двумя серебряными наградами. ЧА проходит в Ташкенте.


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