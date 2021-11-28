+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

28 Ноября 2021 21:44
Поделиться:
Казахстанка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса
Казахстан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса Казахстан с победы стартовал в матче Кубка Дэвиса против Канады Боксер из Бразилии может стать следующим соперником Головкина

Она стала третьей на дистанции 1500 метров. Первой на финише была Эвелин Вийн из Нидерландов. Второе место заняла ее соотечественница Джейд Гроневуд.

Добавим, что этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. Ранее Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанские теннисисты одержали «сухую» победу над Канадой в Кубке Дэвиса
Казахстан впервые в истории вышел в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Казахстан с победы стартовал в матче Кубка Дэвиса против Канады
Боксер из Бразилии может стать следующим соперником Головкина
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
2 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Большегрузы перевернулись на трассе в Жамбылской области
4 Коронавирус: вариант «Омикрон» находят во все новых странах
5 Головкин публично выступил с критикой
6 Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области
Читайте также
Боксер из Бразилии может стать следующим соперником Головкина
Геннадий Головкин готов вернуться для проведения боя в Великобританию
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Большегрузы перевернулись на трассе в Жамбылской области
Коронавирус: вариант «Омикрон» находят во все новых странах
Головкин публично выступил с критикой
Ребёнок подавился игрушкой и умер в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив