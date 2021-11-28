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Казахстанка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
28 Ноября 2021 21:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Она стала третьей на дистанции 1500 метров. Первой на финише была Эвелин Вийн из Нидерландов. Второе место заняла ее соотечественница Джейд Гроневуд.
Добавим, что этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. Ранее Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров.
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