Казахстанка завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира в Финляндии

3 Декабря 2022, 19:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конькобежка из Казахстана Алина Дауранова завоевала медаль этапа Кубка мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана сообщила:

«Алина Дауранова стала серебряным призером этапа Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в Финляндии!».

В Финляндии, городе Сейняйоки, проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Соревнования проходят на открытом катке».

Ранее казахстанская спортсменка уже завоевала две золотые медали в Финляндии на дистанциях 500 и 1000 метров.