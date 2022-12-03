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Казахстанка завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира в Финляндии

3 Декабря 2022, 19:55
Казахстанка завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира в Финляндии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конькобежка из Казахстана Алина Дауранова завоевала медаль этапа Кубка мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана сообщила:

«Алина Дауранова стала серебряным призером этапа Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в Финляндии!».

В Финляндии, городе Сейняйоки, проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Соревнования проходят на открытом катке».

Ранее казахстанская спортсменка уже завоевала две золотые медали в Финляндии на дистанциях 500 и 1000 метров.


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