Казахстанка завоевала третью медаль на юниорском этапе Кубка мира в Финляндии
3 Декабря 2022, 19:55
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Конькобежка из Казахстана Алина Дауранова завоевала медаль этапа Кубка мира среди юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана сообщила:
«Алина Дауранова стала серебряным призером этапа Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту в Финляндии!».
В Финляндии, городе Сейняйоки, проходит второй этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров. Соревнования проходят на открытом катке».
Ранее казахстанская спортсменка уже завоевала две золотые медали в Финляндии на дистанциях 500 и 1000 метров.
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