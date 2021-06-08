Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанка завоевала серебряную медаль на Кубке мира по танцам в Италии

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2021, 17:21
Казахстанка завоевала серебряную медаль на Кубке мира по танцам в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская параспортсменка Малика Муктарова завоевала серебряную награду на Кубке Мира в Италии по паратанцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Ощущения непередаваемые, эмоции всегда берут своё. Но, если говорить честно, я не удовлетворена на 100 процентов своим выступлением. Это первые международные соревнования после карантина, так что все ещё впереди! Бывает на соревнованиях случаются непредвиденные ситуации, например, перед самым выходом порвалась лямка от платья, просто внезапно и зашивали ее перед выходом на паркет. Коляска чуть не сломалась. Но, нашей сборной ни что не помеха!», - поделилась впечатлениями Малика.

Первенство прошло в городе Генуя. Честь Казахстана защищали 4 спортсмена. Кубок мира является прямым отбором на чемпионат мира в Корею, который пройдёт в 2022 году. В соревнованиях участвовало свыше трёхсот участников из 12 стран мира.

photo


«Я особо не верю в приметы, мой жизненный девиз: «Кто, если не я?» что-то вроде «кому, если не мне, нужно дойти до своей цели». Паратанцы для меня большая физическая поддержка, проверка на выносливость и сплочённость Команды в первую очередь. Все это даёт большую мотивацию стремиться только вперёд», - рассказала Малика Муктарова.

Примечательно, что в судейскую бригаду была приглашена заслуженный тренер Казахстана по танцам, тренер столичной школы по паратанцам Алия Майдановна. Отбор проходил решением Национального Паралимпийского Комитета и решением отдельной комиссии.

Серебряная чемпионка Кубка мира прилетит в Нур-Султан уже сегодня в 23:15 по столичному времени.

photo

photo


Спорт   Италия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана