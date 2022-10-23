Казахстанка завоевала «серебро» турнира по фехтованию в Турции

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Турнир Satellite Tournament по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин в личном зачете прошел 22 октября в турецком городе Анталье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации фехтования Казахстана.

В соревнованиях приняло участие более 120 спортсменов. По итогам турнира казахстанка Айгерим Сарыбай завоевала серебряную медаль.





































Фото: www.instagram.com/kazakhstan_fencing