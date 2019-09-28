Казахстанка завоевала «серебро» на юношеском чемпионате мира по дзюдо

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Мадина Парагульгова уступила в финале юношеского чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни проходит в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

В главной схватке весовой категории свыше 70 килограммов он встречалась с Анной Сантос из Бразилии. К сожалению, наша спортсменка не смогла одержать победу - «серебро».

Отметим, что в первом поединке Парагульгова одержала победу над представительницей Кипра Занет Мичаолидоу. Во втором- над Шахидой Нурмахамедовой (Кыргызстан). В полуфинале Мадина провела поединок с француженкой Лиз Нглебеа. Уступая по ходу встречи, Парагулкова за шесть секунд до окончания поединка вырвала победу у соперницы очком «иппон».