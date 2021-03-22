Казахстанка завоевала «серебро» этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Нью-Дели в эти дни принимает этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сегодня, 21 марта, на вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Зоя Кравченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанке удалось завоевать «серебро» в дисциплине «скит». Победу одержала британка Эмбер Хилл, а замкнула тройку лучших Ганемат Сехон из Индии.

Ранее в пулевой стрельбе казахстанец Эльдар Иманкулов занял седьмое место (пневматический пистолет).



