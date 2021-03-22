РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:36, 21 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «серебро» этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

    None
    None
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Нью-Дели в эти дни принимает этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сегодня, 21 марта, на вторую ступень пьедестала поднялась казахстанка Зоя Кравченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанке удалось завоевать «серебро» в дисциплине «скит». Победу одержала британка Эмбер Хилл, а замкнула тройку лучших Ганемат Сехон из Индии.

    Ранее в пулевой стрельбе казахстанец Эльдар Иманкулов занял седьмое место (пневматический пистолет).



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!