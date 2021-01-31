Казахстанка завоевала «серебро» Чемпионата Азии по спортивной стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская спортсменка Елизавета Безрукова завоевала «серебро» Чемпионата Азии по спортивной стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

29-30 января состоялся онлайн-чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Актив команды Казахстана пополнился ещё одной медалью.

В соревнованиях из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин серебряную награду завоевала Елизавета Безрукова. Спортсменка набрала 629,5 балла.





Фото: olympic.kz