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    01:39, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «серебро» Чемпионата Азии по спортивной стрельбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская спортсменка Елизавета Безрукова завоевала «серебро» Чемпионата Азии по спортивной стрельбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    29-30 января состоялся онлайн-чемпионат Азии по спортивной стрельбе. Актив команды Казахстана пополнился ещё одной медалью.

    В соревнованиях из пневматической винтовки на 10 метров среди женщин серебряную награду завоевала Елизавета Безрукова. Спортсменка набрала 629,5 балла.


    Фото: olympic.kz


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