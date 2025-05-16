Казахстанка завоевала «бронзу» в классических шахматах на чемпионате Азии-2025

Турнир проходил с 7 по 15 мая 2025 года в Аль-Айне (ОАЭ).

Ксения набрала 7 очков из 9 возможных в турнире по швейцарской системе, где соперничали 100 шахматисток из 23 стран, включая двух гроссмейстеров и 13 международных мастеров. В решающем последнем туре казахстанка уверенно победила спортсменку из Монголии IM Батхуягийн Монгонтуул (рейтинг 2359), участницу женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025.

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Добавим, что казахстанка Алуа Нурман завоевала золотую медаль в турнире по блицу, проходившем в рамках чемпионата Азии.

Ранее шесть казахстанских шахматистов стали чемпионами мира по рапиду среди юниоров.