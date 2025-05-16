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    05:01, 16 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанка завоевала «бронзу» в классических шахматах на чемпионате Азии-2025

    Бронзовую медаль на чемпионате Азии-2025 в классических шахматах завоевала 19-летняя Ксения Балабаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

    награждение
    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Турнир проходил с 7 по 15 мая 2025 года в Аль-Айне (ОАЭ).

    Ксения набрала 7 очков из 9 возможных в турнире по швейцарской системе, где соперничали 100 шахматисток из 23 стран, включая двух гроссмейстеров и 13 международных мастеров. В решающем последнем туре казахстанка уверенно победила спортсменку из Монголии IM Батхуягийн Монгонтуул (рейтинг 2359), участницу женского Гран-при ФИДЕ 2024–2025. 

    Казахстанка завоевала «бронзу» в классических шахматах на чемпионате Азии-2025
    Фото: Казахстанская федерация шахмат

    Добавим, что казахстанка Алуа Нурман завоевала золотую медаль в турнире по блицу, проходившем в рамках чемпионата Азии.

    Ранее шесть казахстанских шахматистов стали чемпионами мира по рапиду среди юниоров.

    Теги:
    Казахстанцы Шахматы
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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