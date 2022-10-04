Казахстанка завоевала «бронзу» по настольному теннису на турнире в Черногории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Подгорице (Черногория) проходит международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender Podgorica 2022. Казахстан на нем отметился бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастной категории до 13 лет успешно выступила алматинка Айназ Адильгереева (тренер Айман Успанова), которая дошла до полуфинала и заняла итоговое третье место.

Путь к бронзовой медали: Айназ Адильгереева - У Ин-сюань (Тайбэй) 1:3, Аня Байович (Черногория) - 3:0, Анастасия Вуйович (Черногория) - 3:2, четвертьфинал Ана Сладое (Босния и Герцеговина) - 3:2, полуфинал Йоханна Петери (Венгрия) - 1:3.

Фото: olympic.kz