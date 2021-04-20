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    22:33, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «бронзу» на турнире по легкой атлетике в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Кристина Овчинникова поднялась на третью ступень пьедестала международного турнира в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Она стала третьей в соревнованиях по прыжкам в высоту. «Бронзу» ей принесла попытка с результатом 1.86 метра. Победу одержала Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1.92. «Серебром» отметилась Светлана Радзивил (Узбекистан) - 1.90.

    Добавим, в турнире также приняла участие Диана Нусипбекова. В метании молота она стала четвертой.


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