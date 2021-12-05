Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова заняла третье место на этапе Кубка мира среди юниоров в Германии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Она завоевала «бронзу» на дистанции 500 метров. Спортсменка преодолела ее за 39,08. Первое место осталось за Пиен Смит (Нидерланды).

Второй на финише была Джиду Хокстра (Нидерланды).

Ранее представительница команды Казахстана Алина Дауранова завоевала две медали на этапе Кубка мира. Она стала третьей на дистанции 1500 метров. Также стала второй на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров, проходившем в регионе Инцель в Германии.



