22 Сентября 2022, 16:42

Казахстанка завоевала «бронзу» на чемпионате Азии по плаванию на открытой воде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представительница команды Казахстана по плаванию на открытой воде Мария Федотова стала бронзовым призером чемпионата Азии в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она стала третьей на дистанции пять километров.

Первое место осталось за японкой Юкимой Мориямой. Второй на финише была Ин Нип (Гонконг).

Казахстанки Диана Тасжанова и Ирина Архипова заняли пятое и седьмое места соответственно.

Фото: olympic.kz