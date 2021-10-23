Казахстанка завоевала «бронзу» финального этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко отметилась наградой на финальном этапе Кубка мира в Ларнаке (Кипр), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Она проявила себя в упражнении «скит» среди микс-команд. Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в паре с французом Эриком Делуне.

Финал в этом виде программы состоится завтра, 23 октября.