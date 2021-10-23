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    19:17, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанка завоевала «бронзу» финального этапа Кубка мира по стендовой стрельбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе Зоя Кравченко отметилась наградой на финальном этапе Кубка мира в Ларнаке (Кипр), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Она проявила себя в упражнении «скит» среди микс-команд. Спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала в паре с французом Эриком Делуне.

    Финал в этом виде программы состоится завтра, 23 октября.


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