Казахстанка завоевала «бронзу» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике в Финляндии
5 Декабря 2022, 00:04
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
За свое выступление спортсменка получила 80.04 балла. Это позволило ей финишировать с «бронзой».
Первое место заняла Даниэль Скотт (Австралия). Марион Тхенолт (Канада) стала второй.
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