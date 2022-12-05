Казахстанка завоевала «бронзу» этапа Кубка мира по фристайл-акробатике в Финляндии

5 Декабря 2022, 00:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

За свое выступление спортсменка получила 80.04 балла. Это позволило ей финишировать с «бронзой».

Первое место заняла Даниэль Скотт (Австралия). Марион Тхенолт (Канада) стала второй.