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    16:01, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Две бронзы завоевали казахстанские дзюдоисты на чемпионате Азии

    Казахстанка завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо
    Фото: olympic.kz

    На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге состоялась схватка за третье место в весовой категории до 48 килограммов с участием двух казахстанок. На татами сошлись Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

    Противостояние выиграла Тынбаева, принесшая стране первую медаль чемпионата Азии.

    Жанарым Рахметкали
    Фото: olympic.kz

    В рамках турнира на пьедестал также поднялся Жанарым Рахметкали.

    Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов.

    В схватке за третье место он оказался сильнее соотечественника Гусмана Кыргызбаева.

    Теперь в активе команды две «бронзы». 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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