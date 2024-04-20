16:01, 20 Апрель 2024 | GMT +6
Две бронзы завоевали казахстанские дзюдоисты на чемпионате Азии
На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге состоялась схватка за третье место в весовой категории до 48 килограммов с участием двух казахстанок. На татами сошлись Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.
Противостояние выиграла Тынбаева, принесшая стране первую медаль чемпионата Азии.
В рамках турнира на пьедестал также поднялся Жанарым Рахметкали.
Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов.
В схватке за третье место он оказался сильнее соотечественника Гусмана Кыргызбаева.
Теперь в активе команды две «бронзы».