Две бронзы завоевали казахстанские дзюдоисты на чемпионате Азии

На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

На чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге состоялась схватка за третье место в весовой категории до 48 килограммов с участием двух казахстанок. На татами сошлись Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

Противостояние выиграла Тынбаева, принесшая стране первую медаль чемпионата Азии.

Фото: olympic.kz

В рамках турнира на пьедестал также поднялся Жанарым Рахметкали.

Дзюдоист завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 66 килограммов.

В схватке за третье место он оказался сильнее соотечественника Гусмана Кыргызбаева.

Теперь в активе команды две «бронзы».