РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 21 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанка Зара Даркен вышла в полуфинал международного юниорского турнира SMENA CUP

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зара Даркен вышла в полуфинал международного юниорского турнира SMENA CUP в Минске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    В Минске продолжается первый в этом году международный юниорский турнир - SMENA CUP

    SMENA CUP – турнир Tennis Europe второй категории, в котором принимают участие юноши и девушки, чей возраст не превышает 14 лет. По итогам игр 1/4 финала казахстанская теннисистка Зара Даркен, которая посеяна на этом турнире под первым номером, пробилась в полуфинал. В четвертьфинале Зара в двух сетах со счетом 6:1, 6:1 одержала уверенную победу над Алиной Бурш из Беларуси.

    «Уже завтра юной звездочке казахстанского тенниса за выход в финал престижного турнира предстоит встретиться с еще одной представительницей Беларуси Полиной Кухаренко.

    Зара Даркен в паре с украинкой Евой Галевской в финале сыграют против Марты Мельничёнок/Александры Слахаевой (Беларусь)», - сообщили в ФТК.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:05
    Казахстанская федерация бокса предъявила претензии МОК по бою Шымбергенова
    Сегодня, 17:01
    Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную Ассоциацию
    Сегодня, 16:53
    Алексей Луценко — североказахстанец, принесший стране пятое «золото» Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!