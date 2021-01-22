Казахстанка Зара Даркен вышла в полуфинал международного юниорского турнира SMENA CUP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зара Даркен вышла в полуфинал международного юниорского турнира SMENA CUP в Минске, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

В Минске продолжается первый в этом году международный юниорский турнир - SMENA CUP

SMENA CUP – турнир Tennis Europe второй категории, в котором принимают участие юноши и девушки, чей возраст не превышает 14 лет. По итогам игр 1/4 финала казахстанская теннисистка Зара Даркен, которая посеяна на этом турнире под первым номером, пробилась в полуфинал. В четвертьфинале Зара в двух сетах со счетом 6:1, 6:1 одержала уверенную победу над Алиной Бурш из Беларуси.

«Уже завтра юной звездочке казахстанского тенниса за выход в финал престижного турнира предстоит встретиться с еще одной представительницей Беларуси Полиной Кухаренко.

Зара Даркен в паре с украинкой Евой Галевской в финале сыграют против Марты Мельничёнок/Александры Слахаевой (Беларусь)», - сообщили в ФТК.



