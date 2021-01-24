Казахстанка заняла седьмое место на этапе Кубка мира по фристайл-акробатике

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова заняла седьмое место на этапе Кубка мира по фристайл-акробатике в Москве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Москва в эти дни принимает очередной этап Кубка мира по фристайл-акробатике. По итогам финального заезда казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова заняла седьмое место.

Жанбота Алдабергенова за своё выступление набрала 80.32 балла. На первом месте расположилась Лора Пил из Австралии. В активе Пил 98.58 баллов. «Серебро» в активе у Винтер Винеки из США (85.68 баллов). Замкнула тройку лидеров Марион Тенольт из Канады, которая набрала 84.10.

Ранее сообщалось, что казахстанские фристайлисты в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фристайл-акробатике в Ярославле заняли седьмое место.