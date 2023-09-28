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    10:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанка заняла первое место в международном конкурсе Golden Time Talant

    конкурс Golden Time Talant
    Фото: Асемгуль Сулейменова

    Асемгуль Сулейменова выиграла в британском международном конкурсе Golden Time Talant в номинации «Живопись», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Участие в разделе «Живопись» приняло более 30 стран и 190 участников, но работа «Ана мен бала» одержала победу.


    – О победе я узнала вчера, сначала даже не поверила, а когда пришло осознание, решила поделиться. Рисунком я занимаюсь с детства, окончила детскую художественную школу и университет искусств «Шабыт», – рассказала Асемгуль.

    Художница работает в разных техниках и стилях для коммерческих проектов. Однако, в творчестве победительницы часто можно увидеть элементы национального колорита.
    Ранее картина «Ана мен бала» была центральной частью выставки Асемгуль и собрала много восторженных отзывов.

    конкурс Golden Time Talant
    Фото: Асемгуль Сулейменова

     


    – В последнее время я не часто участвовала в конкурсах. Решение участвовать пришло спонтанно. Летом у меня проходила выставка, к которой я написала серию авторских картин. Картина «Ана мен бала» была центральным экспонатом. Я заметила, что людям она очень нравится, они от нее взгляд отвести не могут. И когда увидела, что проходит такой конкурс, решила сразу подать заявку на участие, – поделилась победительница.

     

    картина
    Фото:Асемгуль Сулейменова

     

    Теги:
    Общество Культура
    Автор
    Камиля Есекей
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