Казахстанка заняла первое место в международном конкурсе Golden Time Talant

Асемгуль Сулейменова выиграла в британском международном конкурсе Golden Time Talant в номинации «Живопись», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в разделе «Живопись» приняло более 30 стран и 190 участников, но работа «Ана мен бала» одержала победу.



– О победе я узнала вчера, сначала даже не поверила, а когда пришло осознание, решила поделиться. Рисунком я занимаюсь с детства, окончила детскую художественную школу и университет искусств «Шабыт», – рассказала Асемгуль.

Художница работает в разных техниках и стилях для коммерческих проектов. Однако, в творчестве победительницы часто можно увидеть элементы национального колорита.

Ранее картина «Ана мен бала» была центральной частью выставки Асемгуль и собрала много восторженных отзывов.

Фото: Асемгуль Сулейменова