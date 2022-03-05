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    22:18, 04 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка заняла девятое место на ЧМ по спортивной ходьбе среди юниоров

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    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 марта, в Омане стартовал командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Представительнице команды Казахстана удалось попасть в число десяти сильнейших. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Успешно выступила Ясмина Токсанбаева. В соревнованиях на дистанции 10 километров среди юниоров она заняла девятое место. Спортсменка на финише показала 50:19.

    Победу одержала китаянка Юньян Цзян. Второе место у Цзиньюн Цзян (Китай). «Бронза» в активе Хеты Вейколлы из Финляндии. Всего на старт вышли 36 спортсменок.

    Добавим, что Токсанбаева также выполнила норматив на участие в ЧМ-2022 U20, который пройдет в Колумбии.


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