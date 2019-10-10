+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 10 °С
USD 390.09 EUR 428.32
RUB 6.01 CNY 54.78
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA

10 Октября 2019 01:05
Поделиться:
Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA в Тяньцзине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Юлия Путинцева разгромила экс-четвертую ракетку мира на турнире в Китае
Теннисистка из РК стала победительницей парного разряда на турнире в США Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди молодёжи пройдет в Уральске Александр Бублик обновил личный рекорд рейтинга ATP

Во втором раунде против нее сыграла экс-четвертая ракетка мира, победительница US Open-2011 Саманта Стосур (Австралия).

Путинцева во встрече особых проблем не испытала - 6:1, 6:2.

Добавим, что в следующем матче Юлия сыграет с Унс Джабир (Тунис).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив