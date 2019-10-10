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Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA
10 Октября 2019 01:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира серии WTA в Тяньцзине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Во втором раунде против нее сыграла экс-четвертая ракетка мира, победительница US Open-2011 Саманта Стосур (Австралия).
Путинцева во встрече особых проблем не испытала - 6:1, 6:2.
Добавим, что в следующем матче Юлия сыграет с Унс Джабир (Тунис).
Ключевые слова: Спорт,
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