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Казахстанка Юлия Путинцева уступила в стартовом матче Уимблдона
28 Июня 2022 21:14

Казахстанка Юлия Путинцева уступила в стартовом матче Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 33-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева в первом круге Открытого чемпионата Великобритании не смогла обыграть Ализе Корне, занимающую 37-ю строчку рейтинга WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час и 48 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу француженки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Также матчи первого круга сегодня сыграют Михаил Кукушкин и Елена Рыбакина. Соперник Михаила – 29-я ракетка мира из США Дженсон Бруксби. Ранее 34-летний Кукушкин и 21-летний Бруксби друг с другом на корте не встречались.

Пятым, самым последним запуском на 11-м корте Уимблдона сыграет сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, посеянная на турнире под 17-м номером. Она будет соперничать с американкой Коко Вандевеге.


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