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Казахстанка Яна Хан остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

21 Января 2023, 12:12
Казахстанка Яна Хан остановилась в шаге от медали Универсиады-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская шорт-трекистка Яна Хан выступила в финале «А» женских соревнований на дистанции 500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам решающего забега Хан не смогла войти в тройку призеров, заняв четвертое место с результатом 44.951 и отставанием в +0.901.

Победу одержала многократная чемпионка мира и двукратная обладательница олимпийского «золота» Чхве Мин Джон из Южной Кореи (44.050), вторая — китаянка Йичао Ван (+0.518), третье место заняла другая представительница Южной Кореи Пак Джи Юн (+0.673). Последняя спортсменка из пятерки, южнокореянка Со Хви Мин получила пенальти.


Фото: sports.kz

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