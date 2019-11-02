Казахстанка взяла «бронзу» ЧМ (U-23) по женской борьбе

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште на чемпионате мира среди молодежи (U-23) по видам борьбы завершились соревнования в женской борьбе. Казахстанка Мадина Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 65 кг, завоевала бронзовую медаль мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В матче за третье место Бакбергенова оказалась сильнее Надиежды Драгуновой, представляющей Беларусь. Схватка закончилась со счетом 3:0 в пользу нашей спортсменки.

Жамиля Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 кг, уступила своей сопернице в матче за «бронзу». Поединок с Евгенией Захарченко (Россия) завершился со счетом 6:6 и победа была присуждена российской спортсменке, потому что именно она записала в свой актив последние два очка.