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Казахстанка выступит в матче во второй немецкой Бундеслиге по настольному теннису
4 Февраля 2022 19:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФРМ – В эти выходные состоятся очередные матчи в немецкой Бундеслиге. Казахстанка Анастасия Лаврова выступит в составе интернационального клуба «SV SCOTT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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5 февраля, клуб «SV SCOTT» (г. Йена) в составе которого выступает Анастасия Лаврова дома принимает лидера чемпионата Германии «MTV» (Тоштедт).
6 февраля клуб сыграет в Анрёхте с «ТТК», идущим на третьем месте. В случае успешного исхода встреч «SV SCOTT» сможет переместиться с шестого на четвертое место.
Отметим, что в составе клуба так же выступают Эдже Харак (Турция), Майя Кунац (Беларусь), Карлин ван Лиероп (Голландия), Маргариты Тишенко (Украина).
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