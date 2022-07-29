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Казахстанка вышла в полуфинал теннисного турнира в Польше
29 Июля 2022 11:42

Казахстанка вышла в полуфинал теннисного турнира в Польше

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской команды Казахстана по теннису в парном разряде Анна Данилина вышла в полуфинал турнира в польской столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Вместе с немкой Анной-Леной Фридзам в четвертьфинале они одержали победу над румынским дуэтом Александра Игнатик/Габриэла Ли.

Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:2, 6:3. Соперницы по полуфиналу определятся позднее.

Фото: olympic.kz

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