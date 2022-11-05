Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане

5 Ноября 2022, 18:19
Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане
5 Ноября 2022, 18:19

Казахстанка вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Аммане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по боксу Жазира Уракбаева гарантировала себе медаль чемпионата Азии в Аммане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

В категории до 52 килограммов она пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 казахстанка оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи. Таким образом, Жазира Уракбаева завершит чемпионат Азии как минимум с бронзовой медалью.


Ранее сообщалось, что на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане выступят шесть боксеров из Казахстана. У женщин на ринг выйдут: финалистка молодежного чемпионата мира Жазира Уракбаева, финалистка Азиатских игр и бронзовый призер чемпионата мира Жайна Шекербекова, бронзовый призер чемпионата мира Карина Ибрагимова, чемпионка Казахстана Аида Абикеева, чемпионка Азии и бронзовый призер Олимпиады Дарига Шакимова и чемпионка мира и Азии Валентина Хальзова.


Фото: пресс-служба дирекции развития спорта РК


Новости по теме
Чемпион мира согласился на бой с Жанибеком Алимханулы
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
Названы пять лучших боксеров чемпионата Азии-2022
Читайте также
Пенсионер с топором напал на мужчину в Алматинской области
Краснокнижного джейрана застрелил браконьер в Жамбылской области
Взрыв произошел на СТО в Петропавловске: госпитализированы 9 человек
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
Прозрачность во внутренней политике Казахстана должна стать залогом стабильности в регионе – эксперт
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель начальника полиции Алматы
2 Дворец спорта построят в Петропавловске
3 Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
4 Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
5 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору