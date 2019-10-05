Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина в парном разряде теннисного турнира в США вышла в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В дуэте с американкой Ингрид Нил они обыграли в полуфинале пару Марсела Сакариас (Мексика)/Оливия Тьяндрамулия (Австралия) - 3:6, 6:3, 11:9.

В главном матче им будет противостоять Владица Бабич (Черногория) и Кейтлин Хуриски (США).