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Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в США

5 Октября 2019 18:00
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Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина в парном разряде теннисного турнира в США вышла в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В дуэте с американкой Ингрид Нил они обыграли в полуфинале пару Марсела Сакариас (Мексика)/Оливия Тьяндрамулия (Австралия) - 3:6, 6:3, 11:9.

В главном матче им будет противостоять Владица Бабич (Черногория) и Кейтлин Хуриски (США).

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Ключевые слова: Спорт,
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