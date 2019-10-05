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Казахстанка вышла в финал теннисного турнира в США
5 Октября 2019 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина в парном разряде теннисного турнира в США вышла в финал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В дуэте с американкой Ингрид Нил они обыграли в полуфинале пару Марсела Сакариас (Мексика)/Оливия Тьяндрамулия (Австралия) - 3:6, 6:3, 11:9.
В главном матче им будет противостоять Владица Бабич (Черногория) и Кейтлин Хуриски (США).
Ключевые слова: Спорт,
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