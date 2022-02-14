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Казахстанка вышла в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022
14 Февраля 2022 14:15
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ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка со второй попытки вышла в финал фристайл-акробатики на Олимпийских играх в Пекине. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Акмаржан Калмурзаева со второй попытки смогла пробиться в финал фристайл-акробатики, выполнив прыжок, оцененный судьями - 98,68. Своей первый прыжок она выполнила на 70,86.Жанбота Алдабергенова во второй попытке показала результат 68,26 и не попала в шестерку лучших участниц, выходящих в финальную часть соревнований. В первом прыжке она набрала 80,56.
Напомним, финал по фристайл-акробатики состоится сегодня вечером, с 17:00 по времени Нур-Султана. Соревнования проходят в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.
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