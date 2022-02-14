Казахстанка вышла в финал фристайл-акробатики на Олимпиаде-2022

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка со второй попытки вышла в финал фристайл-акробатики на Олимпийских играх в Пекине. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акмаржан Калмурзаева со второй попытки смогла пробиться в финал фристайл-акробатики, выполнив прыжок, оцененный судьями - 98,68. Своей первый прыжок она выполнила на 70,86.