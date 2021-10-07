23:19, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Жамиля Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 кг в полуфинале обыграла Бусе Турсун (Турция). Поединок завершился со счетом 13:2 в пользу нашей соотечественницы.
В финале казахстанская спортсменка встретится с Масако Фуруичи.
Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит со 2 по 10 октября в столице Норвегии – Осло.