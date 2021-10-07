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    23:19, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Жамиля Бакбергенова, выступающая в весовой категории до 72 кг в полуфинале обыграла Бусе Турсун (Турция). Поединок завершился со счетом 13:2 в пользу нашей соотечественницы.

    В финале казахстанская спортсменка встретится с Масако Фуруичи.

    Напомним, чемпионат мира по видам борьбы проходит со 2 по 10 октября в столице Норвегии – Осло.

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