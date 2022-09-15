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    22:38, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по борьбе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Жамиля Бакбергенова выступающая в весовой категории до 72 килограмм в женской борьбе досрочно выиграла у румынки Александры Ангел.

    В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.

    Казахстанка дважды побеждала на чемпионатах Азии (2020, 2022). Также на ее счету серебро чемпионата мира 2021 года в Осло.

    Ранее сообщалось, что Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.






    Фото: instagram.com/zhamila.bakbergenova

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