22:38, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6
Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по борьбе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.
Жамиля Бакбергенова выступающая в весовой категории до 72 килограмм в женской борьбе досрочно выиграла у румынки Александры Ангел.
В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.
Казахстанка дважды побеждала на чемпионатах Азии (2020, 2022). Также на ее счету серебро чемпионата мира 2021 года в Осло.
Ранее сообщалось, что Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.
Фото: instagram.com/zhamila.bakbergenova