Казахстанка вышла в финал чемпионата мира по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в финал чемпионата мира по видам борьбы в Белграде (Сербия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

Жамиля Бакбергенова выступающая в весовой категории до 72 килограмм в женской борьбе досрочно выиграла у румынки Александры Ангел.

В финале казахстанка встретится с представительницей США Амит Элор.

Казахстанка дважды побеждала на чемпионатах Азии (2020, 2022). Также на ее счету серебро чемпионата мира 2021 года в Осло.

Ранее сообщалось, что Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе.

















Фото: instagram.com/zhamila.bakbergenova