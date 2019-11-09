Казахстанка вышла в финал ЧА по спортивному скалолазанию в «боулдеринге»

БОГОР. КАЗИНФОРМ - В эти дни индонезийский Богор принимает у себя чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Член казахстанской сборной Тамара Улжабаева вышла в финал программы «боулдеринг». Победители и призеры континентального первенства будут определены сегодня.

Добавим, что ранее в финал соревнований в «скорости» вышли Амир Маймуратов, Ришат Хайбуллин и Роман Костюков.