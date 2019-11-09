+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.29 EUR 428.56
RUB 6.08 CNY 55.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанка вышла в финал ЧА по спортивному скалолазанию в «боулдеринге»

9 Ноября 2019 19:14
Поделиться:
Казахстанка вышла в финал ЧА по спортивному скалолазанию в «боулдеринге»

БОГОР. КАЗИНФОРМ - В эти дни индонезийский Богор принимает у себя чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Казахстан завоевал две медали на ЧА по спортивному скалолазанию
Мастером скорости назвали мировые СМИ казахстанского спортсмена Казахстанец стал третьим на ЧМ по скалолазанию Скалолаз Хайбуллин выполнил норматив на участие в Олимпиаде-2020

Член казахстанской сборной Тамара Улжабаева вышла в финал программы «боулдеринг». Победители и призеры континентального первенства будут определены сегодня.

Добавим, что ранее в финал соревнований в «скорости» вышли Амир Маймуратов, Ришат Хайбуллин и Роман Костюков.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив