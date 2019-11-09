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Казахстанка вышла в финал ЧА по спортивному скалолазанию в «боулдеринге»
9 Ноября 2019 19:14
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БОГОР. КАЗИНФОРМ - В эти дни индонезийский Богор принимает у себя чемпионат Азии по спортивному скалолазанию, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Член казахстанской сборной Тамара Улжабаева вышла в финал программы «боулдеринг». Победители и призеры континентального первенства будут определены сегодня.
Добавим, что ранее в финал соревнований в «скорости» вышли Амир Маймуратов, Ришат Хайбуллин и Роман Костюков.
Ключевые слова: Спорт,
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