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Казахстанка выиграла в стартовом раунде ЧМ-2022 по боксу в Стамбуле
10 Мая 2022 08:20

Казахстанка выиграла в стартовом раунде ЧМ-2022 по боксу в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В столице Турции стартовал чемпионат мира по боксу среди женщин. Казахстанка Валентина Хальзова (до 70 кг) принесла стране первую победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее соперницей в 1/16 финала стала представительница Кении Лорна Куса Симби. Бой наша спортсменка завершила уже в первом раунде после двух нокдаунов.

Следующей оппоненткой Хальзовой станет Суджин Сеон из Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, 10 мая в вечерней сессии выступит еще одна представительница женской сборной Казахстана по боксу в первом бое на чемпионате мира-2022 в Стамбуле. Алуа Балкибекова проведет бой с Приянкой Диллон из Канады.



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