16 Июня 2022 03:16

Казахстанка выиграла серебряную медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская тяжелоатлетка Надежда Ли выступила в весовой категории до 64 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Надежда Ли выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который проходит в Леоне (Мексика).

15-летняя казахстанка показала результат 190 кг (85+105). «Золото» с приличным отрывом завоевала колумбийка Ингрид Сегура Груэсо, которая подняла 211 кг (94+117). Бронзовым призером соревнований стала представительница Венесуэлы Каролина Сильва Фернандес: ее результат — 187 кг (84+103).

Юношеский чемпионат мира-2022 по тяжелой атлетике в Леоне продлится до 18 июня.

Ранее сообщалось, что казахстанский штангист Едиге Емберды выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира и установил мировой рекорд. В турнире категории с лимитом в 73 кг, где соревновались девять участников, 17-летний Емберды финишировал с результатом 306 (134+172) кг.