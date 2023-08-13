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    01:00, 13 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанка выиграла престижный юниорский турнир в Бельгии

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    Фото: пресс-служба ФТК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воспитанница школы тенниса города Актобе Ева Корышева стала победительницей престижного и старейшего юниорского турнира Young Champions Cup первой категории серии Tennis Europe (игроки до 14 лет), проходившего в Хасселте (Бельгия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале 14-летняя казахстанка обыграла турецкую теннисистку Зумру Балкан со счётом 6:2, 7:5. В полуфинальном матче Ева одержала уверенную победу над пятым номером посева, полькой Барбарой Кочетка – 6:3, 7:6, в четвертьфинале вырвала победу у третьей ракетки соревнований, 18-й ракетки мира среди игроков до 14 лет хорватки Анны Петкович - 6:4, 4:6, 6:1.

    «Мне до сих пор сложно поверить, что я сумела выиграть один из самых престижных турниров Европы. Понимала, что могу рассчитывать на высокий результат, но о титуле никогда заранее не думаешь, всегда стараешься сконцентрироваться на одном конкретном матче, идя к цели шаг за шагом. Хочу поблагодарить своего тренера и всех тех, кто верил в меня», - сказала после финала Ева Корышева.


    Теги:
    Бельгия Спорт Актюбинская область Теннис
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