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Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
27 Мая 2022 23:52

Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена выиграла медаль высшей пробы с результатом 185 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходит с 21 по 29 мая в Алматы. Он собрал спортсменов из двух десятков стран.

Как уточнили в акимате Жанаозена, Ж. Бердымухамбетова является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.

«На чемпионате страны по пауэрлифтингу в жиме лежа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 кг. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. В 2018-2019 годах она выиграла Азиатские игры в ОАЭ», — резюмировали в пресс-службе акимата.


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