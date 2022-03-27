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    17:12, 27 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанка выиграла чемпионат Азии по велоспорту на шоссе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Рината Султанова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Она стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

    Гонщица проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты, 24.632 секунды, показав лучшее время в категории женщины-элита.

    Второе место у индонезийки Делии Приатна (+34.643). Бронзовая медаль досталась монгольской спортсменке Солонго Церенлхам (+01:39.450).

    Отметим, что Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе.


    Теги:
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