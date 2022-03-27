Казахстанка выиграла чемпионат Азии по велоспорту на шоссе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Рината Султанова завоевала золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Она стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Гонщица проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты, 24.632 секунды, показав лучшее время в категории женщины-элита.

Второе место у индонезийки Делии Приатна (+34.643). Бронзовая медаль досталась монгольской спортсменке Солонго Церенлхам (+01:39.450).

Отметим, что Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе.