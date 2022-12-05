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Казахстанка выиграла чемпионат Азии по бес асық

5 Декабря 2022, 22:30
Казахстанка выиграла чемпионат Азии по бес асық

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Две награды завоевали акмолинцы на дебютном чемпионате Азии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

В Астане завершился чемпионат Азии по асық ату с участием представителей Казахстана, Пакистана, Монголии, Индии, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Участники показали хорошую игру, мужчины - по асық ату и девушки - по бес асық.

Спортсменки Акмолинской области завоевали две медали: «золото» - Думан Айлана и «серебро» - Аружан Аманжолова.


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