Казахстанка выиграла чемпионат Азии по бес асық

5 Декабря 2022, 22:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Две награды завоевали акмолинцы на дебютном чемпионате Азии. Об этом сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, передает МИА «Казинформ».

В Астане завершился чемпионат Азии по асық ату с участием представителей Казахстана, Пакистана, Монголии, Индии, Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Участники показали хорошую игру, мужчины - по асық ату и девушки - по бес асық.

Спортсменки Акмолинской области завоевали две медали: «золото» - Думан Айлана и «серебро» - Аружан Аманжолова.