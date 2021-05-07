Казахстанка выиграла Азиатский квалификационный турнир по гребле на байдарках и каноэ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паттайя в эти дни продолжает принимать Азиатский квалификационный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Sports.kz представил итоги выступления казахстанских спортсменов во второй соревновательный день, передает МИА «Казинформ».

Инна Клинова, представляющая Казахстан, на женских соревнованиях на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке стала победительницей турнира.

По итогам финалов в соревнованиях среди мужчин на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке Сергей Токарницкий занял второе место.

Еще одна представительница команды Казахстана Ольга Сурьмина в финальном заплыве в байдарке-одиночке на дистанции 400 метров расположилась на 4 строчке в итоговом протоколе.



