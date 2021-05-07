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    21:30, 06 Май 2021 | GMT +6

    Казахстанка выиграла Азиатский квалификационный турнир по гребле на байдарках и каноэ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Паттайя в эти дни продолжает принимать Азиатский квалификационный турнир по гребле на байдарках и каноэ. Sports.kz представил итоги выступления казахстанских спортсменов во второй соревновательный день, передает МИА «Казинформ».

    Инна Клинова, представляющая Казахстан, на женских соревнованиях на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке стала победительницей турнира.

    По итогам финалов в соревнованиях среди мужчин на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке Сергей Токарницкий занял второе место.

    Еще одна представительница команды Казахстана Ольга Сурьмина в финальном заплыве в байдарке-одиночке на дистанции 400 метров расположилась на 4 строчке в итоговом протоколе.



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