Казахстанка возглавила рейтинг Азиатской теннисной федерации среди игроков до 16 лет

Казахстанские юниоры значительно улучшили свои позиции в мировых и континентальных рейтингах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у девушек до 16 лет на первое место вышла казахстанка Аиша Сайран. Вторую позицию занимает еще одна представительница Казахстана Аделина Маманфина.

В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Родион Трайгель поднялся на 27-ю строчку. Он дошел до полуфинала чемпионата Азии, который прошел в Малайзии. Роберт Каминский остался на 42-й позиции, Ансар Ниеткалиев занимает 69-е место. Ахмади Маханов взлетел на 74 пункта и теперь он 111-й, а Диас Тулепбергенов – 116-й (+44). У девушек в ТОП-100 по-прежнему Руслана Русланова, которая занимает 80-ю строчку.

В самом значимом мировом юниорском рейтинге под эгидой ITF в ТОП-100 расположились сразу четыре казахстанца: Амир Омарханов – 13-й, Даниал Рахматуллаев – 68-й, Соня Жиенбаева – 30-я и Асылжан Арыстанбекова - 41-я. Все четверо имеют отличные шансы на попадание в основную сетку юниорского «Ролан Гаррос».