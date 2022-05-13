13 Мая 2022 22:02

Казахстанка Валентина Хальзова вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Валентина Хальзова провела свой второй бой на женском чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 70 кг на стадии 1/8 финала Хальзова встретилась с Су Чжин Сён из Южной Кореи. Бой закончился победой казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Валентина Хальзова стала первой четвертьфиналисткой в составе сборной Казахстана на этом турнире.

Также сегодня свои бои в 1/8 финала проведут Гульсая Ержан (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).