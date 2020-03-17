Казахстанка в Венгрии заболела коронавирусом – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – У казахстанки в Венгрии выявили коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«16 марта 2020 года в Посольство РК в Венгрии поступило сообщение о том, что одна наша гражданка госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из больниц города Будапешт.

Согласно результатам проведенных анализов тест оказался положительным. В настоящее время ее состояние стабильное, она проходит лечение в больнице. Наши дипломаты взяли на особый контроль данный вопрос», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Казахстане зарегистрированы 27 случаев заболевания коронавирусом. 16 из заболевших пациентов находятся в Нур-Султане, 11 – в Алматы.

Ранее министр сообщил о сразу 14 зарегистрированных пациентах с коронавирусной инфекцией в Нур-Султане.