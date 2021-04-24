Казахстанка в паре с немецкой теннисисткой победила на турнире в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких результатов добились казахстанские теннисисты на международном теннисном турнире третьей категории Tennis Europe 14&U. Tempo Company Open в Белграде, рассказали в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Честь нашей страны защищают Зара Даркен и Зангар Нурланулы.

Сегодня прошли финалы парного разряда среди девочек.

Единственная среди девочек казахстанская представительница Зара Даркен провела восемь поединков. Сначала в первом круге одиночного разряда Зара победила Иву Ковашевич (Сербия) — 6:0, 6:0. В следующем раунде она была сильнее ещё одной местной теннисистки Александры Джокич – 6:1, 6:3. В ¼ финала обыграла Стелу Дзимович – 2:6, 6:4, 6:3. В матче за выход в решающую стадию была сильнее Ланы Петкович (Босния и Герцеговина). Завтра наша подходящая звездочка в финале сыграет против Петры Коньикушич.

В дуэте с немкой Настасией Нестерович Даркен завоевала свой второй титул в текущем сезоне. В финале парного разряда Зара и Настасия разгромили любимец местной публики Сару Костакову и Наталью Кроцкову со счетом 6:3, 6:3.

В одиночной сетке среди парней Зангар во втором круге в захватывающей и напряженной игре уступил местному теннисисту Алексу Мирковичу – 6:2, 3:6, 1:6. А вот в дуэте с Михаило Топичем остановился в шаге от финала, проиграв в ½ Николе Джосичу (Швейцария) и Алексу Опарнице (Сербия) со счетом 3:6, 6:7.